FOTO: Yuliya Skya Silversquares At Better Days Analog

New York ja disko, kes neid suudaks lahuta’. Ühtlasi on need teemad, mille uurimisega tegeleb Ida-Londoni ülikooli kultuuriteaduse professor Tim Lawrence, kes mängib reedel Tallinnas plaate ja järgmisel päeval osaleb tantsumuusika ajaloo teemalises vestlusringis.