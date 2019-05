Kui traditsiooniline on üks traditsiooniline perekond?

Ugalas on head ajad, seda kinnitavad nii lavale jõudvate lavastuste tugevus kui ka publiku huvi. Just need kaks asja peavadki teatris kokku saama ning Andres Noormetsa lavastusega «Surmkindlad asjad siin elus» on nii läinud. Tegemist on huvitava ja mitmekihilise lavastusega, kus kogu ansambel näitab suurepärast vormi, lisaks on teema rohkem kui päevakajaline, esitades vaatajale küsimuse, kui traditsiooniline on üks tänapäevane traditsiooniline perekond ja mida üldse tähendab perekond, milliste valikute ette see meid seab, millised raamid ja rollid endaga kaasa toob.