Peresuhetest isiklikult, inimlikult ja julgelt

Merete Mazzarella algselt rootsi keeles ilmunud teose «När vi spelade Afrikas stjärna: En bok om barnbarn» («Kui me Aafrika tähte mängisime. Raamat lapselastest») eestikeelne pealkiri on «Vanaemadest ja lastelastest. Täna õhtul mängime…». Kahjuks on nii raamatu pealkiri kui ka kaanekujundus (eestikeelse raamatu kaas on enam-vähem identne originaalraamatu kaanepildiga) minu hinnangul mitte just kõige õnnestunumad. Millest on siiralt kahju, sest tegemist on äärmiselt põneva ja vajaliku lugemisega igaühele, keda huvitab, kuidas perekondlikes inimsuhete rägastikes toime tulla.