(Post)humanistlik painaja

Ehk teisisõnu, seda tasub vaadata ja üle vaadata. Tänaseks on film võtnud sisse oma igati ära teenitud koha popkultuuri kaanonis. See on teos, mille järgi kujunesid välja omaette ulmeõuduse klišeed – seda on lõputult tsiteeritud ja parodeeritud, sellele on tehtud mitu järge (millest enamik on täiesti ebavajalikud) ning stseenid, mis omal ajal võisid mõjuda nagu välk selgest taevast, on nüüdseks ikoonilised. „Alienist“ on ammu saanud klassika. On raske uskuda, et see oli alles režissöör Ridley Scotti teine täispikk linateos või et kuulus Ellen Ripley oli üks Sigourney Weaveri esimesi filmirolle.