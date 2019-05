Nädala plaat. Rammsteini punased jooned on kummist

Selle bändi vinüülalbumid näiteks on turu keskmisest umbes kolmandiku võrra kallimad, aga nad võivad seda endale lubada. Oma seitsmendat kauamängivat laskis bänd oodata kümme aastat. Sellest, et pikka albumit polnud, ei lasknud ennast muidugi keegi segada. Selle aastakümne sisse mahutas bänd neli (4) massiivset kontserttuuri, millest enamik jõudis ka Eestisse või vähemasti meie lähiümbrusse. Rammsteini igast poorist higi, tuld ja detsibelle purskav kontsert on ka korraldajatele täispanga peale minek, sest publikut jagub alati. Rammsteini on peetud iga eestlase lemmikbändiks ja veidral kombel on selles tubli annus tõtt.