Ja taevas sai

Suvi . Millegipärast olen ma seda plaati sattunud kuulama päikeselistel ja soojadel päevadel. Verandal. Verandauksed lahti. Selline pastoraalne idüll vaatega põllule. Vahel küll satub uksest sisse mõni putukas. Mingis mõttes tahaks ju küll eraldada muusikat olmetaustast, aga paraku pole see alati võimalik. Alati ei taha ka. Mul on tunne, et olmetausta sissearvestamist muusika retseptsiooni võib pidada mingis mõttes ka võhiklikkuse märgiks.

Pehme. „Atlas of Heavens“ on Three Free Radicalsi kolmas plaat ja kindlasti nende kuulajasõbralikem plaat. Nende kaks eelmist olid sellised rohkem otse näkku ja teravama ja äkilisema kõlaga vabaimprovisatsiooni/noise’i plaadid, sellised, mis ütlesid kuulajale, et me oleme siin ja teie asi on siis kas võtta või jätta. „Atlas of Heavens“ läheneb asjadele märksa vaoshoitumalt ja pehmemalt. Ta justkui annab suuremeelse võimaluse enda juurest lahkuda ja midagi muud teha, ent tõepoolest on selline tunne vaid näiline. Tegelikult ei lase ta sind kuhugi, liigendab vaikust ja uitab niisama siiski kindla täpsusega ja hoiab pinget järjekindlalt üleval.