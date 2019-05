Vikerkaar loeb. Et enam paremaks ei läheks

Julian Barnesi isikupärane jutustajahääl, mis jääb enamasti kergesti äratuntavaks sõltumata sellest, kelle pähe ta selle parajasti asustab, on aja jooksul teinud läbi selge arengu suurema puhtuse, täpsuse ja lakoonilisuse poole. Less is more – napim ja tabavam ütlemisviis võimendab sõnumi mõju.