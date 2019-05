Hunt karjas

Et oleks nagu väike võistlus, kui jubedaid asju suudab raamatutegelane lapsena üle elada, säilitades täiskasvanuna siiski sotsiaalse võimekuse ühiskonnas – olgugi et introverdina – edasi elada. Või on see hoopis nii, et mida eredam valgus, seda tumedamad varjud? Et Lindgreni hygge-ilmas üles kasvanud kirjanikud liiguvad suureks saanuna teise äärmusesse? Samuti võimalik.