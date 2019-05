Ohoo – vähemalt viiskümmend meetrit pikk saba! Nagu tagasi nõukaajas, mida siin antakse? ERKI moe-show ukse taga vonkleva inimmassi sarnast järjekorda näeb tänapäeval harva. Kuid see annab hindamatu võimaluse vaadelda, kes need moemaiad kodanikud Eestis siis on.