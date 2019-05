Smuul + Tammsaare = «Siin me oleme, tõde ja õigus»

Siim Maaten: «Kui me koos Lutsu Teatri eestvedaja Janno Rüütlega Lutsu külaplatsile lähenesime, siis oli mul kohe selge, et seal on õige koht rääkida lugu minu jaoks südamelähedasel teemal – miks ja kuidas maapiirkondades ja linnades elavad inimesed on nii erinevad ja samas nii sarnased. Kui platsile kohale jõudsime, ütles Janno pahaaimamatult: «Siin me oleme!» ning kohe oli mul ka lugu selge – suvitajad jõuavad Vargamäele!« ««Siin me oleme» ja «Tõe ja õiguse» sõpradele on see suvetükk ootamatuks ja koomiliseks taaskohtumiseks ammu legendiks muutunud raamatu- ja filmitegelastega,» lisab näitemängu autor Aidi Vallik.