Osale anarhitektuurinäituse näituse kokkutõmbamisel

Gordon Matta-Clark (1943–1978) «Bronxi põrand: Boston Road.» 1973 Hõbeželatiinfoto. 28,6 × 35,6 cm The Estate of Gordon Matta-Clark’i ja David Zwirneri galerii (New York/London) loal

Gordon Matta-Clarki (1943–1978) looming muutis fundamentaalselt arusaama arhitektuuri rollist tänapäeva inimese elus. Ta õppis Cornelli Ülikoolis arhitektuuri ja kujunes 1970. aastatel New Yorgi kunstiskeene keskseks tegelaseks. Matta-Clark on kuulsaks saanud mahajäetud ja lammutamisele määratud hoonetesse loodud kohaspetsiifiliste installatsioonidega nii New Yorgis kui ka Pariisis, Antwerpenis ja mujal. Ta kuulus New Yorgis aadressil Green Street 112 tegutsenud alternatiivkunstiruumi ja SoHo restorani FOOD ümber koondunud loomingulisse kollektiivi, mis tegeles nihestuste, tühimike ja mitte-kohtadega – «anarhitektuuriga» – linnaruumis. Kumu näitusel on väljas fotod ja filmid Matta-Clarki aktsioonidest ja installatsioonidest.