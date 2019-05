Jaan Elkeni maalid väisavad Evald Okase muuseumi

Linnakultuur ja linnakultuuri märgid seintel, pindadel, ruumides on hakanud Jaan Elken`i maalidel taganema igavikuliste reeglite ees. «Olen õppinud hindama lagunemise poeesiat, valguslaikude värelemist ehitistel, platoodel ja vertikaalidel, metsas ja mererannas. On reeglid, mille kõrval kunstniku ponnistused ennast kehtestada on naeruväärsed./---/ Pean järgimisväärseks loomisaktiks abstraktse kunsti võttestikus töötavate, kuid pildiliselt piisavalt eklektiliste suurte maalijate loomingut, kes kasutavad küll reaalsusest pärit aistingut, kuid segavad seda kõrgemalt antud loodus-seaduste ja kompositsiooniprintsiipidega, nii et valmiv universum omab tugevat äratundmistasandit, kuid mis siiski evib autori unikaalse käekirja pitserit.»