Cannes’is puhus leppimise leebe tuul

Festivali avatseremoonia kanti seekord üle rohkem kui 600s Prantsusmaa kinos, seega tuldi samm vastu n-ö harilikule kinosõbrale. Just kino­organisatsioonid protestid hiljuti energiliselt Netflixi jt voogedastusplatvormide toodetud filmide Kuldse Palmioksa konkursile lubamise vastu, nüüd aga andis festival omalt poolt selge poliitilise märgi – parimate filmide vaatajani jõudmine on meie kõigi ühistes huvides. Nagu festivali üldjuht Thierry Fremaux ühes festivali alguses ilmunud intervjuus ütles, teda huvitab filmide kõrge kunstitase, mitte see, missuguse tootmisskeemi või rahastusplatvormi abil see kõrge tase saavutatakse.