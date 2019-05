Aborted ja Entombed A.D. esinevad sügisel Tallinnas

Belgia surmametalit mängiv Aborted tuli kokku 1995. aastal, kuid bändi koosseis on olnud läbi aja pidevas muutumises. Liikmete vahetumine pole muusikutel aga hoogu maha võtnud ja karjääri jooksul on Aborted välja andnud 10 stuudioalbumit. Neist värskeim, eelmisel sügisel ilmunud «TerrorVision» on frontmani ja vokalisti Sven «Svencho» de Caluwe’i sõnul tõeline õnnestumine: «Oleme uhked plaadile jõudnud lugude üle, aga ka nende üle, mis albumile ei jõudnud. Viimased plaanime avaldada tulevikus.»