Kuninganna Victoria 200. sünniaastapäeva puhul ilmus eesti keeles tema uus elulugu

Praeguse hetke kiidetuima ja populaarseima Victoria eluloo autor Lucy Worsley on ajaloolane, Briti Kuninglike Paleede peakuraator ning mitmete ka meil näidatud ajaloodokumentaalide saatejuht. Teose kirjutamisel on kasutatud mh kuninganna Victoria isiklikke päevikuid ning raamatus on avaldatud mitmeid haruldasi illustratsioone ja fotosid.