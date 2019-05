Soome jazzmuusika suurim ekspordiartikkel Timo Lassy paneb punkti Philly Joe’s jazziklubi hooajale

Jazziklubi viies hooaeg on möödunud tegusalt, 9 kuu jooksul toimus klubis 149 kontserti ning lavalt käis läbi 505 muusikut kahekümnest eri riigist. Timo Lassy on Philly Joe’s jaoks väga eriline artist, kes on nii jazziklubis kui mujal Eestis varemgi korduvalt täissaalidele esinenud. Sestap on asjakohane kutsuda just tema koos ansambliga lõpetama Philly Joe’si suurejoonelist hooaega.