Eesti film valiti Põhja-Ameerika suurimale lühifilmide festivalile

Nafta Films poolt toodetud film on režissöör Evar Anvelti debüütfilm. Filmi operaator on Meelis Veeremets E.S.C., kunstnik Farah F. Naboulsi, produtsendid Esko Rips ja Diana Mikita. «Hea karjane» on filmitud Liibanonis ja inspireeritud Eesti ratturite röövimise loost, kuid jutustab selle hoopis teisest perspektiivist. Film linastub festivali programmis, mis on pühendatud peresuhetele.