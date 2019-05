Arhitektuuripreemiatele esitati rekordarv töid

«Arhitektuuripreemiatele laekus kokku 150 tööd, mis on läbi aegade suurim kandidaatide arv. Tööde rohkus ja iga-aastane juurdekasv on selge märk sellest, et Eesti arhitektuur on võimsalt arenemas ning on maailmakontekstis heal tasemel,» kommenteeris Eesti Arhitektuuripreemiad 2019 kuraator Aljona Galazan.