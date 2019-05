Kellel on Nõukogudemaal hea elada?

Nõukogude impeerium ja «arenenud sotsialism», mida selles kultiveeriti, oli jõudnud viimasesse, see tähendab täielikult kõdunenud ja maksimaalselt korruptiivsesse faasi. Pärast Brežnevi kolksuga hauda laskmist surid gerontidest NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehed sellises tempos, et see ei olnud enam isegi naljakas. Aastaarvuks kirjutati 1984.