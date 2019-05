Rikkalik visuaalkunsti laud on kaetud

Väikeses projektiruumis on võimalik ekraanilt vaadata-kuulata asjatundlikku kommentaari, lähtudes kolmest aspektist: traditsioonist räägib kunstnike liidu president Elin Kard, eredaid töödenäiteid esitleb kuraator Tamara Luuk ja müügiaspekti selgitab galerist Andra Orn. Kõik on selge ja arusaadav.

Juba teist aastat tõlgendab kunstihoone praegune juhtkond kevadnäitust veidi nagu messi – strateegia, mis ongi osutunud edukaks. Siin on esindatud üksikud galeriid oma boksiga, kuid eelkõige esindab iga kunstnik iseennast. Kunstniku nimi on kirjutatud suurte ja silmapaistvate tähtedega seina ülaossa. See uuendus on hea. Nime suurelt esiletoomine aitab publikul seda paremini meelde jätta ja annab igale kunstnikule au, mida ta väärib.