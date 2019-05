Vikerkaar loeb. Kuidas näha maailma teisiti?

Selle teose (ja saate) najal on tänaseks üles kasvanud mitu põlve kunstihuvilisi üle ilma ja tuleb rõõmustada, et pea pool sajandit hiljem avaneb see võimalus viimaks ka eestikeelsetele kunstisõpradele. Muidugi ei saa jätta mainimata, et oma kunstikoolid on olnud Eestigi teleekraanidel, alates Leo Soonpää „Ars longast“ (1968–1978) kuni Eero Epneri „No99 kunstikoolini“ (2013–2014), ent „Nägemise viiside“ mõjukust ei ole need siiski suutnud saavutada.