21-aastane algaja ulmekirjanik Isaac Asimov mõtles kontseptsiooni kaugtuleviku lagunevast Galaktikaimpeeriumist, mille kohutavaid tulevikustsenaariume grupp teadlasi psühhoajaloo-nimelise matemaatilisest statistikast, sotsioloogiast ja ajaloost kombineeritud väljamõeldud teaduse abil ennustada suudab, välja 1941. aasta suvel New Yorgis.

Konks oli selles, et üksikute indiviidide käitumist ennustada mõistagi ei saa, küll on see aga võimalik suurte inimhulkade – näiteks 500 kvintiljoni elanikuga Galaktikaimpeeriumi – puhul. Seitsmest raamatust koosnev Asumi-tsükkel kujutabki teadlaste Asumi loomist, mis peab impeeriumi hukule järgneva kaose ja barbaarsuse aja vähendama 30 000 aastalt ühele millenniumile, ning selle kasvamist Galaktika uueks suurjõuks.