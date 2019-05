Mägede Hääl pakub rappuvat räppi, ragisevat tehnot ja väljasõitu õlitehase katusele

Päris oma lava püstitab tuhamägede maa festivalile pea 20 aastat üle Eesti parimat trummi ja bassi levitanud raadiosaade ja peosari Tjuun In. Sarja resident-plaadikeerutajate Qba, To-Sha ja Leazy kõrval esinevad seal näiteks ka Ida-Viru b-boy kultuuri tandem Ken Two & Low K ning Moskva d’n’b ja ja breakbeati teerajajaist kooslus Electrosoul System.

Neile, kes soovivad kaevandusmuusemi muusikamaratoni järgselt Ida-Virumaa avastusretke jätkata, on korraldajail pühapäeval, 30. juunil välja pakkuda mitu regionaalset eksootikat tutvustavat väljasõitu. Aidu Karjääris vaid üheks päevaks avatavas Mägede HÄLLis kannab pealinna technoklubi HALL tiim hoolt, et peolised saaksid värskendada nii keha kui ka vaimu sauna ja suplusaeroobika, hoolikalt valitud helihellituste ning kulinaarsete hõrgutistega. Teine väljasõit viib Kohtla-Järve külje all asuvasse Viru Keemia Grupi tööstusparki Üle Heli festivali kureeritud jätkupeole, vaateks massiivne tuhamägi, meri ja silmapiiril terendav Venemaa. Kohtade arv antud väljasõidule on piiratud. Väljasõitude alane lisainfo on leitav festivali veebis magedehaal.ee ja Ticketeri veebikeskkonnas alates järgmisest nädalast.