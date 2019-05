Kas see on lõpp? See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. „Viimsest reliikviast“ pärit kuulsad laused sobivad iseloomustama tänavust Veneetsia kunstibiennaali: läbivad märksõnad-teemad olid ökoloogiline kriis, häving, aga ka uuestisünd, muteerumine, muutumine.