Helilooja kodumuuseumis saab vaadata originaalpartituure, tema pildid ehivad restoranide seinu. Ludwig van on kindlasti Bonni olulisim kaubamärk, millega suudavad võistelda ehk vaid maailmakuulsad Haribo kummikommid. Samas jääb mulje, et kõigest hoolimata ei seosta tavateadvus Beethovenit ja Bonni niisama kergesti kui näiteks Salzburgi ja Mozartit.

Kui näiteks Bachi on naljatamisi peetud maailma esimeseks džässmuusikuks, siis Beethoveni seosed džässimprovisatsiooniga on kaudsemad. Džässilinnana ei ole Bonn kindlasti tuntud, kuigi oma festivali korraldatakse seal juba kümnendat aastat. Jazzkaare kõrval on Jazzfest Bonn muidugi poisike.