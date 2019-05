Jeff ja Tim

Eluajal ilmus talt ainult üks plaat, „Grace“ (1994), mis sisaldas peale omaloomingu kavereid nii erinevast muusikalisest skaalast kui Nina Simone, Benjamin Britten ja Leonard Cohen – tema „Hallelujah’st“​ kaverdas Buckley küll John Cale’i tribuutversiooni. Lahtiste struktuuride ja džässimaitsega gooti folk-rokk on selle kohta muu hulgas öeldud. Plaat, mida ei müüdud küll kõigepealt väga hästi, kuid kriitika tunnustas, kultus-jälgijaskond tekkis ja hiljem on see jõudnud enamikku „kõigi aegade 100 parimat rokiplaati“ nimistutesse. Nagu on Jeff Buckley jõudnud enamikku kõigi aegade parimate lauljate nimistutesse. Ühtlasi on jõudnud ta ka kõigi aegade ilusaimate inimeste nimistusse. Samuti on ta jõudnud nimistusse inimestest, kelle kohta on öeldud, et nad on korraga nii tagasihoidlikud kui ka edevad. Ka on Jeff Buckley jõudnud nende nimistusse, kes on pärast surma saanud USA nr 1 singli.