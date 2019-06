Õuduspõneviku «Mamps» näol on tegemist didaktilise linateosega põhikooli lõpuklasside õpilastele. Pärast ühist filmivaatamist saab õpetaja püstitada klassile arutlemiseks kaks teemat: a) miks koolikiusamine on halb; b) miks vastutulelik võõras on ohtlik. Kogenud pedagoog sõnastab need teemad kindlasti osavamalt. Kui Tervise Arengu Instituut levitajaga kokkuleppele jõuab, siis võib filmi lülitada põhikooli terviseõpetuse programmi.