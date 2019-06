Priit Võigemast lavastab «Surmatantsu»

«Surmatants» on Tõnu Kaljuste ideel põhinev kontsertetendus, kus kohtuvad Arvo Pärdi «Stabat Mater» ja Thomas Adès'i «Surmatants». Viimase motiiv pärineb Bernt Notke keskaegselt maalilt, mille üks variant on Eestiski – Tallinna Niguliste kirikus – olemas. Kahe ülimalt tunnustatud kaasaegse helilooja teoseid seob kokku dirigendina Thomas Adès ise ning lavastuslikult Priit Võigemast oma meeskonnaga, kuhu kuuluvad veel Kristjan Suits, Emer Värk, Ingmar Jõela ja Paavo Piik. Vaid neli korda mängitav suurejooneline vaatemäng leiab aset sügisel avatavas Noblessneri valukojas. Ühtlasi on tegemist 2019. aasta Pärdi päevade avalöögiga.

SURMATANTS 31. augustil eelesietendub ja 1. septembril

Arvo Pärt «Stabat Mater», Thomas Adès «Totentanz»

Lavastaja Priit Võigemast, dramaturg Paavo Piik (Kinoteater), kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), video Emer Värk, koreograaf Ingmar Jõela.

Idee Tõnu Kaljuste

Esitajad: Christianne Stotijn (metsosopran, Holland),,Mark Stone (bariton, Inglismaa), SURM: tantsija Ingmar Jõela

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Thomas Adès (Inglismaa) PÄRDI PÄEVAD 2019 TALLINNAS Korraldaja Nargenfestival

Veel kultuurisündmused Noblessneri valukojas

ALPISÜMFOONIA

Äsja renoveeritud Noblessneri valukoda on oma avarusega ideaalne paik Richard Straussi erakordselt suurele orkestrikoosseisule kirjutatud «Alpisümfoonia» esitamiseks ja nautimiseks. See muusikaloo üks hiiglastest viib kuulajad imelisele jalutuskäigule Alpidesse, alates maalilise koidiku ja lõppedes värvika päikeseloojanguga. On põnev lisada, et just Straussi «Alpisümfoonia» oli teos, mis salvestati aastal 1981 maailma esimesele CD-le. Selle ajaloolise plaadi esituskoosseis oli sündmuse vääriline – Berliini Filharmoonikud ja nende legendaarne peadirigent Herbert von Karajan.

16. august

Jean Sibelius, sümfooniline poeem «Tapiola»

Lepo Sumera, tšellokontsert

Richard Strauss, «Alpisümfoonia»

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Paavo Järvi, Theodor Sink (tšello) Korraldaja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

LEPITUS

Sel aastal 60. sünnipäeva tähistav šoti helilooja James MacMillan on oma põlvkonna silmapaistvamaid esindajaid, kelle loomingu keskpunktis olev vaimulik temaatika on juureks ka Arvo Pärdi loomingule. Pärdi päevadel dirigendina üles astuv MacMillan paneb Noblessneri valukojas kõrvuti kõlama kahe looja eriilmelised ja eri aegadel loodud teosed. Neid ühendab vanast testamendist pärit piiblistseen – Saara ja Aabrahami lugu, mille kaudu praegusel rahutul ajal ehk võiks otsida lepitust meie kõigi ühisest minevikust. Harukordne võimalus on Tallinnas tajuda kahe omanäolise loojanatuuri loomingu kokkupuudet: James MacMillanit juhatamas oma 2010. aastal valminud kammerooperi «Clemency» kontsertettekannet ja interpreteerimas oma kaasaegse kolleegi Arvo Pärdi üle 30 aasta varem valminud kammerteost «Saara oli 90-aastane».