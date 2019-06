Värske kraam Viljandist

Elar Vahter lõpetas enne teatrikooli astumist Eesti Mereakadeemia ning põimib laval oma kahte suurt armastust – teatrid ja merd. «100 M MORE» on välja toodud koostöös Tartu Uue Teatriga, näitlejatena teeb kaasa suur osa lõpetavast TÜ VKA teatrikunsti 12. lennust.

Carolina Tagobert vaatleb oma lavastuses «Énouement» seda magusvalusat tunnet, mis tekib, kui oled saabunud tulevikku ja näinud, milliseks see kujuneb, aga sul ei ole võimalust mineviku-endale seda öelda. Katrin Kubber on oma lavastuse «1i» kohta öelnud: «Me alustasime. Katkematust huvist üksinduse ja üksilduse vastu. Meie enda ja meie inimeste. Ja teie. meie alguspunkt on nüüd siin. võib-olla ideaalides. seal lärmi tegemise ja rahu leidmise maastikel.»