Vox Populilt ilmus uus plaat

«Meie uus plaat koosneb lauludest, mis on loodud ajavahemikus 1905-2007. Nende õppimine ja esitamine on olnud lauljatele nii ajalooline kui kultuuriline rännak, iga laul on puudutanud omamoodi ja eriliselt,» ütleb Vox Populi dirigent Janne Fridolin ning lisab: «Juhtumisi on kokku saanud teosed, mis temaatiliselt ehitavad silla üle inimese elukaare - laulud viivad teekonnale noorpõlvest elusügise ning mälestusteni. Plaadi teeb tähelepanuväärseks see, et esmakordselt said plaadile jäädvustatud kolm kooriteost Gustav Ernesaksa ooperist «Käsikäes».»