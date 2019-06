Ugala publiku lemmikud on selgunud

Parimaks naisnäitlejaks valis publik Ugala grand old lady Luule Komissarovi, kelle kanda oli sel hooajal Marta roll lavastuses „Meistrite liiga“, mis oligi Komissarovile ja tema lavapartnerile Peeter Jürgensile pühendatud ning mille kirjutas kahe näitleja eluloolisi lugusid näidendiks põimides Urmas Lennuk ja lavastas Tanel Ingi. Samuti tegi Komissarov sel hooajal meeldejääva Linda rolli lavastuses „Toru. Krossides läbi elu“, mille kirjutas ja lavastas Ugala teatri loominguline juht Ott Aardam.

Nii Komissarovi kui ka Soro jaoks oli see kuues kord publikupreemiat vastu võtta.

Parima lavastuse hääletamisel jagunesid publikuhääled aga nõndavõrd tasavägiselt, et võrdsel arvul hääli said kogunisti kaks lavastust. Nõnda anti sel aastal erandkorras välja kaks parima lavastuse tiitlit. Ugala teatri 99. hooaja publikulemmikuteks on „Surmkindlad asjad siin elus“ (lavastaja Andres Noormets) ja muusikal „Once“ (lavastaja Taago Tubin).