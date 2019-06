Eesti artistid esmakordselt New York'i Blue Note festivalil.

Jason Hunter on trompetist, arranžeerija ja helilooja, kes pärit Los Angeles’ist, kuid resideerunud Eestis juba aastaid. Ta on õppinud jazzmuusikat Fullertoni Kolledžis ning Berklee Muusikakolledžis koos jazzimaailma tippudega nagu Mark Whitfield, Ralph Peterson ja Tiger Okoshi.

Koostöös vokalist Sofia Rubinaga loodi album, mis on võitnud Eesti Muusikaauhindadel parima jazzalbumi tiitli. Hunter on tänase jazzimaastiku eredaim näide sellest, kuidas väljaspool Eestit sündinud muusikul õnnestub ennast jõuliselt kehtestada kohaliku skeene liikmeskonnas. Nüüd on muutunud ta lisaks ka kultuuriliseks saadikuks, viies Eesti Jazzliidu egiidluse all Eesti muusika väärtusi laia maailma, tutvustades ning populariseerides neid.