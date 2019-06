Pillifondi kollektsiooni lisandus kolmas hinnaline Gagliano viiul

„Eesti Pillifond on suurepärane näide ettevõtjate ja kultuurirahva koostööst. Tegu on meie kultuuriruumis uutmoodi metseenlusega, kus ettevõtja saab ühendada enda väärtused ja vaimsed huvid majanduslikega. See ei ole ainult rahaline investeering, vaid pikaajaline pühendumine, millest saavad osa ja elamusi nii pilli mängiv virtuoos, pilli omanik kui ka paljud muusikasõbrad Eestis ja laias maailmas. Kui sellel kantakse ette Eesti heliloojate loomingut, siis laiendab see tegelikult meie heliloomingu kandepinda ja võimalusi ning täiendab ka meie muusikaajalugu,“ rääkis viiuli üleandmisel kultuuriminister Tõnis Lukas.