Vanemuises tähistatakse Aivar Kallaste 60. sünnipäeva

Miguel de Cervantes Saavedra armastatud romaan don Quijotest – see on unistused, ideaalid, seiklusiha, nõdrameelsus ja naiivsus; see on eluküsimus ja illusioon. 17. sajandil kirjutatud teos valmis satiirina rüütliromaanide pihta.

Aga veel räägib see igatsusest millegi suure järele, suurtest tunnetest, ilusa armastuse võimalikkusest. See räägib mehest, kes tahab olla rohkem. Tahab, et tema elu oleks rohkem, oleks suurem, et maailm tema ümber oleks rohkem. Ta suudab oma sõgedusega vihastada, rõõmustada, naerutada, ülendada ja alandada inimesi, keda ta oma teel kohtab. Lüüasaamisi pole tema jaoks olemas ja allaandmine pole talle kohane. Ja on väike võimalus, et don Quijotel on õigus: ehk on maailm tõesti selline nagu tema seda näeb - heroiline, õilis, rüütleid, nõidasid, lohesid ja hiiglasi täis. Võib-olla, aga ainult võib-olla, võitleb ta õige asja eest,» arutleb libretist ja lavastaja Katrin Pärn.