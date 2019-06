Eesti on kohal Art Baseli kunstimessil

Kaarel Kurismaa (1939) on eesti kineetilise ja helikunsti teerajaja, kes tutvustas oma põnevat loometeed hiljuti Kumu kunstimuuseumis toimunud isikunäitusel. Art Baselil valiti Kurismaa osalema professionaalide ja tavakülastajate lemmikuks kujunenud sektsiooni „Unlimited“. See on ülejäänud messist eristuv kureeritud näitusplatvorm, kus eksponeeritakse messiboksi piiridest väljuvaid suuremõõtmelisi skulptuure, maale ja installatsioone, lisaks videoprojektsioone ja performance’eid. Selleaastase valiku on koostanud New Yorgis tegutsev sõltumatu kuraator Gianni Jetzer. Art Baselil osaleb Kurismaa valmisesemetest loodud erksavärvilise teosega „Auruekspress ja teivasjaamad“ (1993/2010), mille mänguline vorm kannab kunstniku lapsepõlvemälestust sellest, kuidas ta väikese poisina mööduvaid ronge vaatas.