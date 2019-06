Juhan Viidingu «Igavene juuni»: intensiivne, kuid värskendav puhastustuli

Juhan Viiding on kinkinud eesti kirjandus- ja kultuurilukku tunnetest tulvil luulet, mis siiski suurema osa ajast mineviku varjudega raamatu vahel elab. Nii ju luulega enamasti ongi. 1. ja 2. juunil ärkasid Viidingu tekstid aga Kirjanike Majas taas ellu, rullisid end igati olukorrast üleolevana üle esitajate ja publiku ning suundusid siis taas – niisama mängleva kergusega – mustvalgelt raamatukaante vahele tagasi puhkusele. Publiku väravasse söödeti trumbid: efektsed, intensiivsed ja pingelised. Valitud tekstid andsid mõista, et vastused on ilmselged ja neis ei saagi kahelda. Tuleb vaid mõista ja lennult haarata.