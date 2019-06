DJ tiksub Muhu ja Kariibi vahel

Sander Mölder on mitmekesise muusikatausta ja laia käekirjaga helilooja, produtsent ja DJ. Varajases nooruses tšelloõpingutega muusikuteed alustanud Mölder on kirjutanud muusikat ooperile ja balletile, teinud koostööd Ewert and The Two Dragonsi ja NOËPiga. Tema viimase albumi, «TIKS 0071», peamiseks helindite ja inspiratsiooniallikaks on folklorist Ingrid Rüütli kogutud Saaremaa ja Muhu regivärsilised rahvalaulud. Sander Möldril on sellel albumil tõeliselt hästi õnnestunud miski, mida võiks pisut pühadust teotaval moel kutsuda IERTM ehk intelligentne elektrooniline rahvatantsumuusika.