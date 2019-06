Kommunistide käärid osutusid nüriks

Viiekümneseks saava dokumentaalfilmi näitamine on raske katsumus isegi tänapäeva tehnoloogiale. Ja seda Jüri Müüri laulupeofilm «Leelo» tõesti on: äsja uuesti digiteerituna saab seda näha laupäeval, 8. juunil ETV2s kell 19.30 veel üsna kriibituna, aga asjaomased mehed ja naised kinnitavad, et alles nüüd läheb lahti tõeline restaureerimine ja helges tulevikus näeme seda vana lugu puhtaks pestuna.