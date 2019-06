Ugala teatri loomingulise juhi konkursi tähtaega pikendati

Uue teatrijuhi Garmen Tabori sõnul on pikendamise eesmärgiks leida konkursile veel suuremat kõlapinda, mis võimaldaks veelgi laiendada loomingulise juhi kandidaatide valikut ning anda täiendavalt aega, et lisanduvad kandidaadid saaksid oma visioonid esitada.

„Loomingulise juhi valik on teatri tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline ning seetõttu otsustasime konkurssi 12. augustini pikendada, et veel võimalikud huvilised, kes viimasel hetkel minuga ühendust võtsid, saaksid oma nägemuse Ugala tulevikust esitada ja saaksime koos komisjoniga teha parima valiku. Juba tänaseks avalduse esitanud kandidaatide valik annab lootust, et Ugala teatri 100. hooaega saan alustada tugeva loomingulise partneriga,“ sõnas Garmen Tabor.