Kreegi muusika jõuab ka hiidlaste ja saarlasten

Ansambel Heinavanker on omanäoline kohtumispaik peagu kogu elu koos laulnud sõpruskonnale. Helilooja Margo Kõlari juhendamisel süvenetakse varajase kirikumuusika rikkalikku pärandisse. Kreegi päevade kontsertidel on ansambel seadnud fookusesse Kreegi kogutud õigeusu kiriku õhtuteenistuse laulud.

Teises kavas pealkirjaga "Küla kõrid. Külalaulude õhtu" saab kuulda rahvalaule nii Kreegi kogudest kui ka Kreegi-aegsetelt külameestelt-naistelt rahvalaulikute Meelika Hainsoo, Celia Roose ja Lauri Õunapuu laulu- ja pilliseadetena. Lauri, Meelika ja Celia on kolm ehedat tüüpi Karula kihelkonnast, kelle suurim kirg on vanapärane muusika – eriti eesti rahvalaulud. Kui need kolm eestlauljat oma häälepaelad valla lasevad, laulab terve küla kaasa, ättidest lasteni. Et trios on ka suurepärased instrumentalistid, võetakse mõni laul üles ka pillisaatega.