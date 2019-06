«Rokikultuuri ei loeta meil kahjuks päris kultuuriks»

Ma olin eelnevatel aastatel programmijuht Pikne baaris, F.U.B.A.R.-is ja Rockstar’sis. Need üritused, mis ma seal korraldasin, olid kõik tehtud katse-eksituse meetodil ilma mentorluseta ning minu enese rahakoti peal. Mis tähendab, et kui üritus oli miinuses, siis tampisin mina selle oma palgast ise kinni. Mida juhtus kahjuks häirivalt sageli.

Mingil hetkel hammustasin läbi, et kui mu sooviks on pakkuda võimalikult inimlikku ja meeldivat teenust mitte üksnes publikule, vaid ka bändidele, ning sealjuures ise ellu jääda, siis pean ma kontrollima kogu asutust. Sest rahad, mis selles äris liiguvad, on väga väikesed. Baari kassa arvelt on võimalik kompenseerida kohatisi vajakajäämisi piletimüügis.