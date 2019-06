Tartu Uues Teatris esietendub esimene ooper

Kammerooperis “Emajõe ööbikud” on publiku ees 150 aasta tagune Tartu. Perekond Jannseni kodus on küpsemas uus kaelamurdev idee. Nagu eestikeelse päevalehe väljaandmisest poleks veel küll, korraldab sama seltskond ehk sisuliselt väike perefirma (Jannsen ja tema lapsed) nüüd eestikeelset laulupidu. Ka siin pole esialgu erilist edu loota ning nii võimu kui ka rahvuskaaslaste vastuseisu tuleb murda tasa ja targu, igasuguste kavalustega, kohati oma au ja väärikust löögi alla pannes.

Ooperi on kirjutanud helilooja Alo Põldmäe. Libreto autoriteks on Rein Veidemann ja Leelo Tungal. Lavastaja on Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene Liivamägi. Dirigent ja muusikajuht on Markus Leppoja. Laval on solistid Maria Listra, Oliver Kuusik, Märt Jakobson, Rasmus Kull, Atlan Karp, Simo Breede, Eva Maria Shepel ja Karl-Markus Kaiv. Kaasa teeb Tartu Noortekoor ja kammeransambel, kuhu kuuluvad peale klaveri, klavessiini ja keelpillikvarteti ka saksofonid ja marimbafon. Lavastaja Ivar Põllu sõnul on ooper muusikaliselt väga kontrastne - on modernistlikku helikeelt, kerget retsitatiivi ja rahvusromantilist meloodilist laulu.