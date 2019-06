Jaak Kilmi uus dokfilm esilinastub Sheffieldis

Jaak Kilmi täispikk dokumentaalfilm „Minu spioonist isa“ („My Father the Spy“) esilinastub 8. juunil mainekal Sheffieldi dokumentaalfilmide festivalil. See on ühtlasi Eesti-Läti-Saksamaa-Tšehhi kaastootmises sündinud filmi maailmaesilinastus.