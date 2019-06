24 tundi lakkamatut torupillimängu

Torupillimaratoni peamine eesmärk on 24 tundi vastu pidada, maraton on jagatud mängijate vahel 30-minutilisteks settideks, siiski tahtmise korral võib üks osaleja ka mitu setti järjest mängida. "Me võtame seda kõike siiski mõnu ja lõbuna, seega kivisse raiutud reegleid ei ole. Kuna torupill on üks kapriisne pill, mis vajab pidevat häälestamist, siis lubame isegi häälestuspause, " kommenteerib maratoni eesmärki ja reegleid Paberits.