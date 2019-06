Jaan Elken kahes galeriis

Maalimisel olen mõtteliselt lahterdanud töid kolme teemaplokki – vesi on meie seniste teadmiste valguses neist kõige olulisem, teda jagub nii taevasse kui maa peale, vesi on ka akrüülvärvile voolavuse andja. Draakoni galeriis eksponeeritud töödes on kohal atmosfäärilisus, samas püüan välitada new-age’likku fotorealismi või monotoonset minimalismi. Pigem on tegemist sisemistele meeleseisunditele visuaalsete vastete otsimisega, aastatega settinud arusaamadele teadvusest kui nö sisekosmosest. Matkadel Islandile ja Norrasse olen kogenud déjà vu elamust, leidnud kattuvust sulavate liustike, või vertikaalsete kaljujärsakute näol, mis otsekui arhetüübina minu alateadvuses aegade algusest olnud on. Mõned tööd võivad samahästi olla inspireeritud talviti sõiduteid ääristavate, saastegaaside toimel kollakashallideks moondunud, koristamata lume- ja jäävallidest. Näen väärtusi ja tähendusi kõiges, mis meid ümbritseb. Hobusepea galeriis eksponeeritav, otsekui vee- ja mudasetete laadne sari, võiks juhtida vaataja eksistentsi lõplikkusest ja lõpmatusest rääkivale lainele. Urbanismist pärit märke pigem vältida üritav näitus otsib vastuseid, mida inimesele antakse vaid jao pärast, kui üldse. Märksõnadeks siin on stiihia, taevariigi rahu, igavene vaikus, olemine / mitteolemine, algus ja lõpp.“