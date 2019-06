Nõudlik suvelavastus vähenõudlikele

On ilmselt üldteada, et teatrit, sealhulgas suveteatrit, tehakse meil väga palju. Kui paneme kõik žanrid ja kooslused ühte patta ning lisame harrastusteatrid (need annavad ju ka avalikke etendusi), siis saab uhkelt öelda, et aastas tuleb peaaegu iga päev välja uuslavastus või lavastuselaadne toode. Sellise info valguses võib ka teatrimaastikust laiemat pilti mitteomav teatrisõber ette kujutada, et kvantiteet valitseb kindlameelselt kvaliteedi üle. Kinnitan järjest kasvava kindlustundega, et nii see paraku on.