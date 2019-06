Sõltlase lend kainuse orbiidile

«Kingsmani» filmidest tuntud Taron Egertoni kehastuses saab nüüd suurel ekraanil särada teine armastatud briti rokkmuusik, kelle pärandisse kuuluvad «Candle in the Wind», «Rocket Man», «Tiny Dancer» ning mitmed teised klaveril esitatud hitid. Pianist Elton Johni portreteeriva «Rocketmani» lavastajaks on muuseas Dexter Fletcher, kellele anti võimalus lõpetada «Bohemian Rhapsody», kui esialgne lavastaja Bryan Singer vallandati.