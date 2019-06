Luua 500. Selline teade lõi mulle vist Facebookis ette umbes kuu tagasi. Et peetakse sünnipäeva ja toimub vastav üritus. Mis on Luua 500 kõrval Eesti 100, eksju. Praktiliselt mitte midagi. Peab tunnistama, et ma polnud kunagi mõelnud, kui kaua mu kodukant olemas on olnud.