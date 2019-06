Disani uus elutuba

Dundee on Tay jõe kaldal paiknev väike rannikulinn Šotimaa kaguosas, mis on ajalooliselt tuntud olnud jute tootmise ja laevanduse keskusena. See on ka märkimisväärse vaimse kapitaliga ülikoolilinn, kus paikneb mitu piirkondliku tähtsusega kõrgkooli.