Legendaarne videomäng tähistas sünnipäeva

Tetris (vene k Тетрис) on mõistatuse tüüpi videomäng, mis ilmus esmakordselt Nõukogude Liidus 6. juunil 1984, kirjutab Vikipeedia. Mängu töötas välja ja programmeeris Aleksei Pažitnov, kes tuletas mängu nime arvulisest eesliitest tetra- (mängutükid koosnevad neljast osast) ja tennisest, mis on Pažitnovi lemmikspordiala.

Tetris oli esimene tarkvara, mida imporditi NSV Liidust USAsse, ning on siiani üks populaarsemaid ja levinumaid mänge maailmas. Seda võib mängida nii arvutites, mängukonsoolidel, mänguautomaatides, pihuseadmetes kui ka mobiiltelefonides. Ekraaniks on kasutatud isegi majaseinu.

Klassikalises tetrises on seitse erinevat mängutükki, mis koosnevad neljast võrdsest osast. Need langevad mänguväljal suvalises järjekorras ülevalt alla. Mängija ülesanne on paigutada klotsid mänguvälja alusele nii, et need moodustaksid katkematu ja aukudeta rivi. Eeldades, et klotsid langevad täielikult juhuslikult, kaotab teoreetiliselt iga mängija, ent selle juhtumiseks kuluks väga palju aega.